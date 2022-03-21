Виталий Кличко: «Мы скорее умрем, чем отдадим россиянам столицу Украины»
Владимир Кличко: «путин хочет вернуться в СССР, а украинцы стоят перед танками и шлют врагов на х*й»
Титулованный боксер называет войну с россией важнейших боем жизни
18:51
Фото: Twitter
Экс-чемпион мира в хэвивейте Владимир Кличко назвал войну против россии боем всей его жизни:
Я боец, и это бой. Это бой всей моей жизни. Это бой всей жизни для миллионов из нас. российский империализм и их лидер владимир путин просто хотят вернуться в СССР, но этого не произойдет.
Если мы будем окружены российской армией, пусть будет так. Нас, украинцев, 45 миллионов. Мы будем оказывать сопротивление, что мы и делаем сейчас. Вы видите на фотографиях, что в городах, в которые прорвались россияне, люди митингуют с украинскими флагами, стоят перед танками и говорят: «Ступайте домой, идите на х**. Это не ваша земля».
В Киеве нет и никогда не будет российских танков. Город силен, люди сильны, наша воля сильна.
Ранее произошел самый «тяжелый» бой в истории бокса, в котором победил стронгмен-звезда одного из самых известных сериалов.