Владимир Кличко раскрыл секрет успеха украинцев
Жизнеутверждающий пост от легендарного боксера
10:59
Владимир Кличко
Украинский боксер Владимир Кличко поделился своими мыслями об украинском народе в Twitter:
«Как мы, украинцы, это делаем? У нас нет другого выбора, кроме как встретить войну лицом к лицу: мы сосредоточены на нашей неудержимой воле к свободе, мы остаемся проворными в исполнении наших планов, мы демонстрируем идеальную координацию и абсолютную выносливость.»
Ранее XSPORT.ua разместил эмоциональный пост каратистки Анжелики Терлюги о войне в Украине.
Комментарии 0