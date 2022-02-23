Виталий Кличко: «Россия фактически объявила войну Украине»
Владимир Кличко: «У Украины сильный и сплоченный народ, который превыше всего ценит свою независимость»
Легендарный боксер отреагировал на последние события вокруг нашей страны
14:10
Фото: Twitter Владимира Кличко
Легендарный бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в Twitter отреагировал на последние события вокруг Украины:
«Будьте уверены: Украина – сильная. У нее сильная столица Киев, сильные города и села, а также сильный и сплоченный народ, который превыше всего ценит свои независимость, суверенитет и мир в Европе. Ее воля будет существовать вечно. Слава Украине».
Позже Кличко ретвитнул картинку, на которой сравниваются Киев и Москва:
Напомним, Виталий Кличко заявил, что Россия фактически объявила войну Украине.