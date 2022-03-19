Владимир Кличко: «В оккупированных городах люди выходят с украинскими флагами перед российскими танками»

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко уверен, что россиянам не удастся сломить украинский народ:



Это наша земля, наш дом. Это место, где наши дети ходят в детский садик и школу. Здесь мы строим свое будущее, проживаем свои жизни. Здесь похоронены наши родители. Это наш дом, поэтому ничто не заставит нас сбежать или спасаться, чтобы выжить. Нет, мы будем защищать себя. Мы будем оставаться сильными, потому что наша воля сильнее любого оружия и любой армии.