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Владимир Кличко: «В оккупированных городах люди выходят с украинскими флагами перед российскими танками»

Уже двадцать четыре дня орки сталкиваются с жесточайшим сопротивлением
Бокс Профессиональный бокс
13:45
Владимир Кличко: «В оккупированных городах люди выходят с украинскими флагами перед российскими танками»
Фото: Facebook

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко уверен, что россиянам не удастся сломить украинский народ:

Я думаю, российское правительство просчиталось, когда решило начать эту войну. Они думали, что захватят нас за 2-3 дня. Так называемый блицкриг не прошел. Они думали, что мы будем приветствовать российскую армию, но этого не произошло. В оккупированных городах люди выходят с украинскими флагами перед российскими танками и показывают: «Это Украина, отправляйтесь домой. Вам здесь нечего делать. Это наша страна, просто идите домой». Мирные люди без оружия демонстрируют, что мы украинцы.

Это наша земля, наш дом. Это место, где наши дети ходят в детский садик и школу. Здесь мы строим свое будущее, проживаем свои жизни. Здесь похоронены наши родители. Это наш дом, поэтому ничто не заставит нас сбежать или спасаться, чтобы выжить. Нет, мы будем защищать себя. Мы будем оставаться сильными, потому что наша воля сильнее любого оружия и любой армии.

Владимир также призвал прекратить любые экономические отношения с рф.

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
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