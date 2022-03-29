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Владимир Кличко: «Весь мир против путина – россия неоднократно использовала запрещенное оружие»

34-е дня рашисты ракетами уничтожают украинские города
Бокс Профессиональный бокс
29 марта 22:00
Владимир Кличко: «Весь мир против путина – россия неоднократно использовала запрещенное оружие»
Фото: Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко призвал весь мир к единению против российских террористов во главе с фашистом владимиром путиным:

Важно сохранять единство, потому что в одиночку ты оступишься и потерпишь неудачу. В этом случае Россия, за некоторыми исключениями, одна. И весь мир против путинской агрессии, российской агрессии, российской армии, уничтожающей нашу инфраструктуру, убивающей невинных жителей, наших детей. Это происходит намеренно, а не случайно.

Они неоднократно использовали фосфорные бомбы, запрещенные, как и кассетные бомбардировки, которые они устраивали в Мариуполе. 90 процентов города уничтожено, тысячи его жителей убиты. Харьков, Херсон, пригороды Киева – Буча, Ирпень, Гостомель - уничтожены, мирные люди умышленно убиты.

Это геноцид украинского народа, и это очень печально. Это реальность, а не сон. Это не фейковые новости, а горькая реальность, текущая обстановка в Украине. И Украина – это только начала. Как объявила их пропаганда, они будут двигаться дальше и продолжать. Поэтому, говоря о поддержке, чрезвычайно важно остановить эту войну и агрессора здесь и сейчас.

Напомним, что Владимир может провести благотворительный поединок с Майком Тайсоном в поддержку Украины.

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
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Владимир Кличко

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