Владимир Кличко: «Весь мир против путина – россия неоднократно использовала запрещенное оружие»

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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко призвал весь мир к единению против российских террористов во главе с фашистом владимиром путиным:



Они неоднократно использовали фосфорные бомбы, запрещенные, как и кассетные бомбардировки, которые они устраивали в Мариуполе. 90 процентов города уничтожено, тысячи его жителей убиты. Харьков, Херсон, пригороды Киева – Буча, Ирпень, Гостомель - уничтожены, мирные люди умышленно убиты.

Это геноцид украинского народа, и это очень печально. Это реальность, а не сон. Это не фейковые новости, а горькая реальность, текущая обстановка в Украине. И Украина – это только начала. Как объявила их пропаганда, они будут двигаться дальше и продолжать. Поэтому, говоря о поддержке, чрезвычайно важно остановить эту войну и агрессора здесь и сейчас.