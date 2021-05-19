Владимир Кличко: «Включение в Международный зал боксерской славы? Я не сомневался, что это произойдет»

Но украинец не скрывает, что удостоился великой чести

Владимир Кличко / Фото - facebook.com/KlitschkoOfficial

Международный зал боксерской славы – это музей, созданный для того, чтобы почтить тех, кто внес существенный вклад в развитие этого вида спорта. В него вводят только признанных представителей бокса.

В 2018 году Украина получила своего первого члена зала в Канастоте, Нью-Йорк. Им стал Виталий Кличко. Но вскоре к нему присоединился и младший брат Владимир.

О попадании младшего из братьев Кличко в Зал стало известно в декабре 2020 года. Из 42 претендентов экспертная комиссия выбрала его,

Впрочем, украинец не был удивлен от того, что попал в такую компанию.

Как вы отреагировали на новость о том, что вас включат в Международный зал боксерской славы?

Прозвучит немного самолюбиво, но я и не сомневался, что это произойдет. Извините. Конечно же, это честь. Но я не могу сказать, что был удивлен. Честно. Это было логичное решение. Но если бы меня не включили, то я бы тоже это принял. Я был в боксе длительное время. Это заметили – я горд. Международный зал боксерской славы – это особое место. Я был там только раз, когда туда включали моего брата.

Торжественную церемонию введения Владимира Кличко в Зал славы, по традиции, должны были провести летом 2021 года. Но ее перенесли из-за пандемии – придется ждать до 12 июня 2022.