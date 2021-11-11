Владимир Кличко возвращается в большой спорт? Украинец занялся набором мышечной массы

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Легендарный боксер побывал в «Мекке бодибилдинга»
16:55
Владимир Кличко / Фото: Instagram
Экс-лидер супертяжелого веса Владимир Кличко в своем Instagram показал, что посетил «Мекку бодибилдинга» в Калифорнии:
Я в Мекке бодибилдинга, в зале Голдс в Калифорнии. Прокачка мышц.
Ранее Владимир написал трогательное послание об ушедшем из жизни тренере.
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