Владимир Кличко встал на сторону болельщиков. Его тоже бесит большое количество чемпионов в боксе

Он предложил кардинальное решение проблемы

Мнение

Владимир Кличко / Фото - facebook.com/KlitschkoOfficial

В каждой весовой категории может быть по четыре чемпиона мира. Хотя нет, боксерские организации настолько заигрались, что каждая из них (кроме IBF) готова удваивать и даже утраивать количество чемпионов за счет второсортных титулов.

Эпопея с фанчайзинговым поясом от WBC – лишнее тому подтверждение. Многие до сих пор продолжают спорить является ли Теофимо Лопес абсолютным чемпионом мира. Абсурд – у него есть титулы всех организаций, но поясами в его весе владеют еще три боксера.

, ровно так же, как и большинство болельщиков бокса, крайне недоволен подобным положением дел. Он предложил кардинальное решение – вообще убрать всех чемпионов:

У меня есть мечта. Что бокс будет объединен под одной крышей. Как НХЛ, НФЛ, как многие виды спорта, где любители и профессионалы под одной крышей. У них одна система, которая защищает главное в спорте – спортсменов и фанатов. Не организации: IBF, IBO, WB… Некоторые люди даже не знают название всех этих организаций, не понимают как можно быть чемпионом одной федерации или другой – люди теряются. Любители, профессионалы – какие правила, в чем разница? Эксперты знают, но большинство, обычные люди… У меня есть мечта – чтобы все были вместе. Работали не друг против друга, как происходит сейчас, и как было всегда, а вместе.

И еще. Обычно боксеры выступают. И из-за недостатка образования после завершения карьеры большинство из них разоряются. Они не знают как распоряжаться деньгами. Хорошо, если ты заработал десятки, сотни миллионов. Но нет гарантий, что ты столько заработаешь. Как и нет гарантий, что они все не уйдут. Есть много подобных примеров. Каждую неделю в мире проводятся боксерские бои: любительские или профессиональные. Представьте, что есть приложение, которое позволяет следить за ними всеми или за определенным боксером. Один канал, одно приложение – и ты получаешь все. Монетизация была бы простой. Но у нас этого нет. А есть интерес разных менеджеров, промоутеров, трансляторов, организаций. У них есть влияние и они решают состоятся какие-то бои или нет. Но так мы теряем уважение к другой важной части процесса – к болельщикам. Они хотят видеть что-то, что им не дают из-за конфликта чьих-то интересов.

Мы можем говорит о формате турниров, о том, как они должны выглядеть. Но я бы, наверное, ликвидировал чемпионства. Все эти разные версии… Вместо децентрализации им стоит централизоваться. Сейчас это напоминает хаос. Думаю, в данном положении, для централизации необходимо очищение. То нужно людям? Им нужен новый Мухаммед Али.

Интересно, что предложение Скипера уже было реализовано. Правда, только раз. Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в идеальном сезоне WBSS – организаторам удалось собрать у себя всех обладателей поясов. Впрочем, в других дивизионах этого добиться на удалось.