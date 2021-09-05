Владимир Кличко: «С нашей силой воли мы непобедимы и преодолеем любые преграды и любого врага»
Владимир Кличко: «Я – охотник»
Экс-король супертяжелого веса наслаждается жизнью вне спорта
5 сентября 12:13
Владимир Кличко / Фото: instagram.com/klitschko
Бывший лидер супертяжелого веса Владимир Кличко
опубликовал в своем Instagram новое фото.
На нем легендарный боксер позирует с псом, держа в руке черны трюфель:
Я – охотник. Охотник на трюфели!
И рядом со мной сидит мое секретное оружие.
Напомним, что следующий соперник Александра Усика (18-0, 13 KO) чемпион «королевского» дивизиона Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) поделился воспоминаниями о моментах после нокдауна от Кличко и победы над украинцем техническим нокаутом.