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Владимир Кличко: «Я – охотник»

Экс-король супертяжелого веса наслаждается жизнью вне спорта
Бокс Профессиональный бокс
5 сентября 12:13
Владимир Кличко: «Я – охотник»
Владимир Кличко / Фото: instagram.com/klitschko

Бывший лидер супертяжелого веса Владимир Кличко опубликовал в своем Instagram новое фото.

На нем легендарный боксер позирует с псом, держа в руке черны трюфель:

Я – охотник. Охотник на трюфели!

И рядом со мной сидит мое секретное оружие.

Напомним, что следующий соперник Александра Усика (18-0, 13 KO) чемпион «королевского» дивизиона Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) поделился воспоминаниями о моментах после нокдауна от Кличко и победы над украинцем техническим нокаутом.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Владимир Кличко

Комментарии 2

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5 сентября 2021г. 17:03
Еще Володя любит много говорить о вызовах и совладании со страхом. Но когда пришел момент принять важное решение, провести реванш с Джошуа или повесить перчатки на гвоздь, он выбрал второе. Так что его слова об охотнике, лекции о вызовах для самого себя, меня только улыбают. Где Кличко и где Руис, который повалял на канвасе Антона как юношу. Грустно всё это, можно было переписать историю, а так остался осадок после такой феноменальной серии его побед. Я его уважаю, но не так нужно было уходить
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5 сентября 2021г. 16:21
Володя любить  потроллит любителей бокса со своими спортивными формами. А нам остается задать вопрос, зачем тебе такой цирк, если ты не собираешься возвращаться в бокс.
0 0
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