Власов проиграл в бронзовом финале на чемпионате мира
Власов проведет бой с Буатси в декабре
Россиянин проведет первый бой после поражения
07:49
Максим Власов, Джошуа Буатси
Российский полутяжеловес Максим Власов
(45-4, 26 KO) проведет следующий бой против британского проспекта Джошуа Буатси
(15-0, 13 KO).
Бой состоится 18-го декабря в английском Манчестере.
Весной Власов уступил решением судей американцу Джо Смиту-младшему в поединке за вакантный титул WBO.
Буатси в своем последнем бою нокаутировал латвийца Рикарда Болотникса.
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