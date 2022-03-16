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Вместо боксерских перчаток – автомат. Еще один украинский боксер обороняет Киев от рашистов

Макс Бурсак пополнил ряды звезд украинского спорта, которые встали на защиту Украины
Бокс Профессиональный бокс
16 марта 19:06
Вместо боксерских перчаток – автомат. Еще один украинский боксер обороняет Киев от рашистов
Макс Бурсак

Бывший претендент на титул WBO во втором среднем весе Макс Бурсак (36-6-2, 16 KO) опубликовал в своих соцсетях фотографию в военной форме и с автоматом, подписав:

 

«Победы нам!»

 

Ранее XSPORT.ua опубликовал видео, которое разместила гимнастка Лилия Подкопаева с очередным призывом к НАТО закрыть небо.

 

 

 

Источник: XSPORT
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