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Вместо груши представлял Лопеса? Ломаченко выдал порцию увесистых ударов на тренировке

Украинец начал готовиться к следующему поединку
Бокс Профессиональный бокс
20:16
Вместо груши представлял Лопеса? Ломаченко выдал порцию увесистых ударов на тренировке
Василий Ломаченко / Фото: AFP

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2б 11 KO) начал подготовку к следующем поединку.

Украинец на груше отработал пару комбинаций, а также выбросил много солидных ударов. Видимо, «Хай-Тек» хочет добавить «+1» в графу нокаутов после предстоящего возвращения в ринг.

Напомним, что Ломаченко 11 декабря должен сразиться с бывшим соперником абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO), а в случае удачного исхода может надеяться и на реванш с американцем.

Олег Шумейко-младший
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Василий Ломаченко

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