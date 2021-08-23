Вместо груши представлял Лопеса? Ломаченко выдал порцию увесистых ударов на тренировке

Украинец начал готовиться к следующему поединку

Василий Ломаченко / Фото: AFP

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2б 11 KO) начал подготовку к следующем поединку.



Украинец на груше отработал пару комбинаций, а также выбросил много солидных ударов. Видимо, «Хай-Тек» хочет добавить «+1» в графу нокаутов после предстоящего возвращения в ринг.

Напомним, что Ломаченко 11 декабря должен сразиться с бывшим соперником абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO), а в случае удачного исхода может надеяться и на реванш с американцем.