Камбосос назвал сроки и потенциальные места организации следующего боя
Внук Мухаммеда Али спрогнозировал победителя потенциального боя за «абсолюта» Ломаченко – Камбосос
Нико отдает предпочтение украинцу
11 января 15:40
Фото: Twitter
Средневес Нико Али Уолш (3-0, 2 KO), который свой последний бой провел в андеркарде вечера бокса с главным событием Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) – Ричард Комми (30-4, 27 KO), в интервью ESNEWS высказался о потенциальном поединке украинца с абсолютным чемпионом легкого веса Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO):
Уххх… Я думаю, что Ломаченко победит, но Камбосос показал, что он здесь, чтобы драться (речь идет о бое Камбосос – Лопес – XSPORT). Это будет невероятный поединок.
Камбосос назвал сроки своего следующего боя.
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