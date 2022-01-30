Внук Мухаммеда Али выиграл четвертый бой в профи

Суперлига. СК «Сокол» – «Белый Барс». Видео трансляция
17:00
В Талсе (США) выступающий во втором среднем весе внук Мухаммеда Али Нико Али Уолш (4-0, 3 КО) досрочно выиграл у Джеремии Йегера (1-2-1, 1 КО).
Уолш активно начале поединок, работая через джеб и подкрепляя их левыми хуками и правыми прямыми.
Во 2-м раунде внук Али потряс оппонента правым оверхэндом, а левым боковым отправил того в нокдаун. Йегер поднялся на ноги, после чего Уолш набросился на него и вынудил рефери остановить бой.
January 30, 2022
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