Внук Мухаммеда Али дебютировал в профессиональном боксе, нокаутировав соперника в первом раунде
Внук Мухаммеда Али: «Я горжусь, что могу продолжить наследие своего деда»
Нико в дебютном поединке нокаутировал соперника в первом раунде
20:52
Нико Али Уолш / Фото: twitter.com/toisports
Внук Муххамеда Али Нико Али Уолш
(1-0, 1 KO) в своем Instagram отреагировал на свой дебют в профи ринге:
Для меня большая честь сказать, что сегодня я продолжил историю. Спасибо от всего сердца всем, кто меня поддерживал! Я вернул в ринг своего деда, надев шорты, в которых он провел первый и последний поединки в качестве профессионального боксера. Я более чем горжусь тем, что могу сказать: Наследие продолжается...
Нико также рассказал, какой совет ему дал чемпион WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO).
Комментарии 1