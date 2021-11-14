Внук Мухаммеда Али: «Я получил от дедушки благословение на занятие боксом»

Нико Али Уолш / Фото: Twitter Нико

Внук легендарного боксера Мухаммеда Али Нико Али Уолш (2-0, 2 KO) рассказал в интервью Youtube каналу True Geordie, что большая часть семьи не поддерживала его желание заниматься боксом:



Главный человек, который воодушевил меня заниматься боксом и подтолкнул в этом направлении – был мой дедушка. И это все, что мне было нужно. Я увидел, что он меня благословил на это. И тогда я осознал, что это то, чем я займусь.