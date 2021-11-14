В андеркарде Ломаченко – Комми в ринг вернется внук Мухаммеда Али
Внук Мухаммеда Али: «Я получил от дедушки благословение на занятие боксом»
Большая часть семьи была против этого
14:17
Нико Али Уолш / Фото: Twitter Нико
Внук легендарного боксера Мухаммеда Али Нико Али Уолш (2-0, 2 KO) рассказал в интервью Youtube каналу True Geordie, что большая часть семьи не поддерживала его желание заниматься боксом:
Моя мама не хотела, чтобы я занимался боксом, очевидно. Ведь она моя мама. Я бы сказал, что все женщины в моей семье были против этого, ведь не хотели видеть, как мне причиняют вред.
Главный человек, который воодушевил меня заниматься боксом и подтолкнул в этом направлении – был мой дедушка. И это все, что мне было нужно. Я увидел, что он меня благословил на это. И тогда я осознал, что это то, чем я займусь.
Напомним, что Нико свой следующий бой проведет в андеркарде вечера бокса в Нью-Йорке, который возглавит поединок Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) и Ричарда Комми (30-3, 27 KO).
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