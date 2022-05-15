Володимир Кличко: «До зустрічі наступного року в Україні на Євробаченні – сподіваюсь, у мирний час!»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняОльга Саладуха: «Коли 24 лютого їхала приймати воєнний стан, то донька сказала: «Мамо, ми що, можемо не побачитися?»
матч-центр
Вчера 11
Сейчас 0
Сегодня 10
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (11 событий из 40) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лион - Нант -:- Запланирован
22:00 Монако - Брест -:- Запланирован
22:00 Монпелье - ПСЖ -:- Запланирован
22:00 Ницца - Лилль -:- Запланирован
22:00 Ренн - Марсель -:- Запланирован
22:00 Сент-Этьен - Реймс -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Арминия - РБ Лейпциг -:- Запланирован
16:30 Боруссия Дортмунд - Герта -:- Запланирован
16:30 Байер - Фрайбург -:- Запланирован
16:30 Вольфсбург - Бавария -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Удинезе - Специя -:- Запланирован
нет важных матчей
Футбол (10 событий из 21) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Тоттенхэм - Бернли -:- Запланирован
18:30 Вест Хэм - Манчестер Сити -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Наполи - Дженоа -:- Запланирован
19:00 Милан - Аталанта -:- Запланирован
21:45 Кальяри - Интер -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетико - Севилья -:- Запланирован
22:00 Хетафе - Барселона -:- Запланирован
22:00 Кадис - Реал -:- Запланирован
22:00 Эспаньол - Валенсия -:- Запланирован
22:00 Вильярреал - Реал Сосьедад -:- Запланирован
Футбол (2 события из 3) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Ньюкасл - Арсенал -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Ювентус - Лацио -:- Запланирован
Сейчас в эфире
18:00
live
Информационный марафон
19:20
Бильярд. Открытый кубок Львова

Володимир Кличко: «До зустрічі наступного року в Україні на Євробаченні – сподіваюсь, у мирний час!»

Екс-чемпіон відреагував на перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні
Бокс Профессиональный бокс
18:46
Володимир Кличко: «До зустрічі наступного року в Україні на Євробаченні – сподіваюсь, у мирний час!»
Фото: Facebook

Колишній лідер надважкого дивізіону Володимир Кличко в своєму Instagram поділився думками щодо перемоги Kalush Orchestra на Євробаченні-2022:

Такий щасливий і гордий за наш гурт і вдячний вільному світу за надзвичайну підтрику Kalush Orchestra.

Україна понад усе! До зустрічі наступного року в Україні на Євробаченні! Сподіваюсь, у мирний час!

Віталій Кличко додав трохи гумору у своє привітання.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Владимир Кличко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Владимир Кличко: «Российские войска не устают убивать и рф рассчитывает, что мир устал от этой войны»
Владимир Кличко: «Российские войска не устают убивать и рф рассчитывает, что мир устал от этой войны»
Бокс Профессиональный бокс
13 мая 11:47
Бівол – про заклики Кличка недопустити його бій з Канело: «Сумно, що він змішує спорт і політику»
Бівол – про заклики Кличка недопустити його бій з Канело: «Сумно, що він змішує спорт і політику»
Бокс Профессиональный бокс
06 мая 16:59
Володимир Кличко: «Для російського імперіалістичного режиму саме наше існування є провокацією, тому що ми є демократією»
Володимир Кличко: «Для російського імперіалістичного режиму саме наше існування є провокацією, тому що ми є демократією»
Бокс Профессиональный бокс
03 мая 21:53
Володимир Кличко: «Не можна відводити погляд в сторону та думати, що Україна десь далеко»
Володимир Кличко: «Не можна відводити погляд в сторону та думати, що Україна десь далеко»
Бокс Профессиональный бокс
02 мая 15:32
Владимир Кличко: «Есть имена и фамилии палачей, которые насиловали, пытали, бомбили и казнили мирное население Украины»
Владимир Кличко: «Есть имена и фамилии палачей, которые насиловали, пытали, бомбили и казнили мирное население Украины»
Бокс Профессиональный бокс
30 апреля 22:57
Владимир Кличко: «путин бомбит даже на Пасху, но Украина переродится!»
Владимир Кличко: «путин бомбит даже на Пасху, но Украина переродится!»
Бокс Профессиональный бокс
24 апреля 13:47

Новости: Бокс

Кастаньо: «Левый боковой Чарло положил всему конец»
Кастаньо: «Левый боковой Чарло положил всему конец»
Профессиональный бокс
19:30
Володимир Кличко: «До зустрічі наступного року в Україні на Євробаченні – сподіваюсь, у мирний час!»
Володимир Кличко: «До зустрічі наступного року в Україні на Євробаченні – сподіваюсь, у мирний час!»
Профессиональный бокс
18:46
«В Усика багато трюків». Екс-чемпіон розповів Джошуа, як перемогти українця
«В Усика багато трюків». Екс-чемпіон розповів Джошуа, як перемогти українця
Профессиональный бокс
17:51
«Можу дивитися в завтрашній день». Віталій Кличко не без самоіронії привітав Kalush Orchestra з перемогою на Євробаченні
«Можу дивитися в завтрашній день». Віталій Кличко не без самоіронії привітав Kalush Orchestra з перемогою на Євробаченні
Профессиональный бокс
15:37
Пулєв у в’язкому поєдинку переміг Фореста
Пулєв у в’язкому поєдинку переміг Фореста
Профессиональный бокс
11:33
Постельное фото Усика с женой
Постельное фото Усика с женой
Профессиональный бокс
11:15
Ковальов дебютував у важкій вазі з перемогою над Пулєвим-молодшим
Ковальов дебютував у важкій вазі з перемогою над Пулєвим-молодшим
Профессиональный бокс
10:55
Чарло: «После того как пробил Кастаньо левым боковым и он упал, я понял, что все кончено»
Чарло: «После того как пробил Кастаньо левым боковым и он упал, я понял, что все кончено»
Профессиональный бокс
10:40
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Профессиональный бокс
09:05
Все новости

Популярные новости

Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бокс Профессиональный бокс
09 мая 17:45
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
Каратэ
11 мая 09:58
7
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думают, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думают, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Бокс Профессиональный бокс
12 мая 20:17
6
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 мая 09:50
Впервые после Майка Тайсона. Усик стал первым супертяжем в 21 веке, который возглавил P4P от The Ring
Впервые после Майка Тайсона. Усик стал первым супертяжем в 21 веке, который возглавил P4P от The Ring
Бокс Профессиональный бокс
13 мая 09:05
1
Обладатель «Золотого мяча» делит один окоп на двоих с сыном
Обладатель «Золотого мяча» делит один окоп на двоих с сыном
Футбол В Украине
10 мая 11:21
1
Все новости