«Можу дивитися в завтрашній день». Віталій Кличко не без самоіронії привітав Kalush Orchestra з перемогою на Євробаченні
Володимир Кличко: «До зустрічі наступного року в Україні на Євробаченні – сподіваюсь, у мирний час!»
Екс-чемпіон відреагував на перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні
18:46
Фото: Facebook
Колишній лідер надважкого дивізіону Володимир Кличко
в своєму Instagram поділився думками щодо перемоги Kalush Orchestra на Євробаченні-2022:
Такий щасливий і гордий за наш гурт і вдячний вільному світу за надзвичайну підтрику Kalush Orchestra.
Україна понад усе! До зустрічі наступного року в Україні на Євробаченні! Сподіваюсь, у мирний час!
Віталій Кличко додав трохи гумору у своє привітання.
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