Володимир Кличко: «Не можна відводити погляд в сторону та думати, що Україна десь далеко»

Володимир Кличко / Фото: Instagram

Екс-чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко в ефірі телеканалу GBNews в черговий раз закликав світ допомогти Україні у протистоянні російській агресії.

Дуже важливо розуміти, що згідно з російською пропагандою, Україна – це лише початок. Я хочу звернутися до вільного світу: ми повинні зупинити російське вторгнення в Україну прямо зараз. Немає жодних інших шляхів. Потрібно зупинити Росію тут, бо ця війна продовжуватиметься. Ми живемо в одній еко-системі в Європі, ми пов'язані один з одним та зі світом.

Не можна відводити погляд в сторону та думати, що Україна десь далеко і не пов'язана з вашим будинком. Повірте, якщо ви пасивно спостерігаєте, то ви є частиною цього вторгнення. Тому дуже важливо зупинити цю війну разом».