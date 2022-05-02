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Володимир Кличко: «Не можна відводити погляд в сторону та думати, що Україна десь далеко»

Легендарний боксер закликав світ допомогти Україні
Бокс Профессиональный бокс
15:32
Володимир Кличко: «Не можна відводити погляд в сторону та думати, що Україна десь далеко»
Володимир Кличко / Фото: Instagram

Екс-чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко в ефірі телеканалу GBNews в черговий раз закликав світ допомогти Україні у протистоянні російській агресії.

«Я ніколи в житті не думав, що стану очевидцем війни. Тут немає жодних правил, це нелюдяно. Ця так звана військова спецоперація, яку російська армія і її головнокомандувач Володимир Путін почали 66 днів тому, просто руйнівна.

Дуже важливо розуміти, що згідно з російською пропагандою, Україна – це лише початок. Я хочу звернутися до вільного світу: ми повинні зупинити російське вторгнення в Україну прямо зараз. Немає жодних інших шляхів. Потрібно зупинити Росію тут, бо ця війна продовжуватиметься. Ми живемо в одній еко-системі в Європі, ми пов'язані один з одним та зі світом.

Не можна відводити погляд в сторону та думати, що Україна десь далеко і не пов'язана з вашим будинком. Повірте, якщо ви пасивно спостерігаєте, то ви є частиною цього вторгнення. Тому дуже важливо зупинити цю війну разом».

Нагадаємо, раніше Кличко-молодший розповів, що Україна має імена катів з російської армії.

Карен Агабекян
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