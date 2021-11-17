Розье – о поединке Комми – Ломаченко: «Это воистину бой на века»
Восхождение короля. Как Ломаченко красивой комбинацией уложил спать чемпиона мира
Украинец тогда показал, что в нем соединены техника и мощь
13:45
Василий Ломаченко
Представляем видео одного из самых ярких нокаутов в истории украинского бокса. В июне 2016 года Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) поднялся во второй полулегкий вес и смог нокаутировать чемпиона мира Романа Мартинеса.
После того боя Мартинес больше не возвращался на прежний уровень.
Напомним, ранее Ломаченко возглавил рейтинг боксеров, с лучшим процентом точных силовых ударов.
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