Восхождение короля. Как Ломаченко красивой комбинацией уложил спать чемпиона мира

Украинец тогда показал, что в нем соединены техника и мощь





Василий Ломаченко

Представляем видео одного из самых ярких нокаутов в истории украинского бокса. В июне 2016 года Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) поднялся во второй полулегкий вес и смог нокаутировать чемпиона мира Романа Мартинеса.



После того боя Мартинес больше не возвращался на прежний уровень.





Напомним, ранее Ломаченко возглавил рейтинг боксеров, с лучшим процентом точных силовых ударов.