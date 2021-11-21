Арум: «Если Джошуа отойдет в сторону, Фьюри будет счастлив провести бой с Усиком»
Вот это отношения в семье – безумный Тайсон Фьюри просит отца сломать ему ребра
«Цыганский король» выжил из ума
21 ноября 09:58
Джон и Тайсон Фьюри / Фото: Getty Images
Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) славится безрассудными поступками.
Но такого «Цыганского короля» редко можно увидеть. На одной из тренировок с медицинским мячом Тайсон молит отца Джона Фьюри «настучать ему по пузу» и «сломать ребра»:
Когда у вас пятничное настроение, а кто-то пытается его приглушить.
Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) уверен, что Фьюри попытается избежать боя с ним, проведя поединок с Александром Усиком (19-0, 13 KO).
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