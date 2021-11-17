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Вот это поворот. WBC отказался дать Диллиану Уайту статус обязательного претендента

Теперь неизвестно, кто станет следующим соперником Тайсона Фьюри

Бокс Профессиональный бокс
07:59
Вот это поворот. WBC отказался дать Диллиану Уайту статус обязательного претендента
Диллиан Уайт / Фото: talkSPORT

В Мексике Всемирный боксерский совет (WBC) на своей 59-й конвенции отказал промоутерской компании Matchroom Boxing в предоставлении их подопечному Диллиану Уайту (28-2, 19 KO) статуса обязательныго претендента на чемпионский титул WBC в супертяжелом весе, сообщает boxingscene.com.

Промоутеры Уайта теперь попытаются добиться боя с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) через иск в Арбитражный суд, на который потребуется время.

Пока будут идти разбирательства в суде Фьюри сможет провести добровольную защиту пояса.

По словам со-промоутера Тайсона Фрэнка Уоррена, Фьюри подопечный намерен вернуться в ринг в начале 2022 года.

«Мы хотим провести бой Тайсона в начале следующего года. Его соперником может стать тот же Уайт. Фьюри хочет быть активным, а не боксировать раз в 18 месяцев».

Напомним, ранее промоутер Уайта Эдди Хирн был уверен, что Диллиану дадут статус официального претендента и он подерется с Фьюри.


Карен Агабекян
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