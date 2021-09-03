Вот это поворот. Заразившегося коронавирусом Де Ла Хойю в бою против Белфорта заменит Холифилд

Поединок должен состояться 11 сентября

Эвандер Холифилд / фото - UKNEWS

Бывший чемпион мира в 6 весовых категориях Оскар Де Ла Хойя сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер.

11 сентября боксер должен был вернуться в ринг боем против экс-чемпиона UFC в полутяжелом весе Витора Белфорта. Источник сообщает, что Оскара в поединке может заменить бывший чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд.

Также бой может переехать в другой штат из Калифорнии.

Бой самого Холифилда ранее сорвался.