Бой Херринг – Шакур Стивенсон может состояться до конца 2021 года
Вот это уже радует. Херринг и Стивенсон договорились о титульном поединке
Известны сроки проведения боя в первом легком дивизионе
3 августа 20:45
Херринг и Стивенсон / Фото - badlefthook.comЧемпион мира по версии WBO в первом легком дивизионе Джеймел Херринг (23-2, 11 КО) и обязательный претендент на его титул Шакур Стивенсон (16-0, 8 КО) договорились о проведении очного поединка и находятся в ожидании даты боя от промоутерской компании Top Rank. Об этом сообщил менеджер Херринга Джеймс Принс в интервью ESPN.
«Мы обо всем договорились. Договоренность достигнута. Мы просто ждем дату».
Самой ранней датой этого боя является 23 октября, однако он может состояться и в ноябре. Эту информацию прокомментировал сам Херринг.
«Я доволен тем, что зафиксировано на бумаге. Мне просто нужно знать точную дату боя, чтобы провести полноценную подготовку и выложиться полностью в бою. Это все, что я хочу».
Херринг в последнем бою стал чемпионом мира, победив Карла Фрэмптона (28-3, 16 КО). В случае победы, над Шакуром следующим соперником американца может стать Оскар Вальдес (29-0), который владеет поясом WBC.
Ранее сообщалось, что поединок может состояться в Атланте (штат Джорджия, США).
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