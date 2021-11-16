Лопес поделился мнением о предстоящем поединке Кроуфорд – Портер
Война за пояса, которые так хотел Ломаченко. Огненное промо боя Лопес – Камбосос
В ночь с 27 на 28 ноября пройдет поединок легковесов
14:50
Лопес и Камбосос / Фото: Thriller
Уже менее чем через две недели пройдет бой абсолютного чемпиона легкого веса Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) против Джорджа Камбососа (19-0, 10 KO). Отметим, что пояса WBC, WBO и WBA достались Лопесу от Василия Ломаченко (15-2, 11 KO).
DAZN подготовила шикарное промо к предстоящему титульному поединку:
XSPORT проведет онлайн трансляцию поединка Лопес – Камбосос. Начало – 28 ноября в районе 06:00.
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