«Возможно, очень скоро мы узнаем кое-что интересное». Менеджер Усика – о потенциальном поединке подопечного с Фьюри
Сергей Лапин, менеджер чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0 13 КО), в интервью порталу MyBettingSites рассказал о потенциальном поединке своего подопечного с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) за звание абсолютного чемпиона хэвивейта.
«В ближайшем будущем мы узнаем дату реванша Александра Усика с Энтони Джошуа. Но, возможно, мы выясним кое-что интересное…. Почему не предположить такой вариант, как бой Фьюри – Усик? Это было бы очень интересное для фанатов бокса, историческое событие. Если вы помните, год назад болельщики ждали боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, но буквально в один момент все изменилось. Думаю, на данном этапе все возможно, все постоянно меняется.
Битва за абсолютное чемпионство в хэвивейте – это очень крутое событие, которого не было больше 20 лет. Если поединок между моим бойцом Усиком и Тайсоном Фьюри состоится, то это будет противостояние двух парней с высоким боксерским IQ. Мне кажется, что этот бой будет словно шахматная партия. Победа окажется у руках того, кто выполнит свою задачу максимально продуктивно.
Сейчас нет никакой информации об этом поединке, но недавно я заметил, что о нем много говорят. Возможно, очень скоро мы узнаем кое-что интересное. Может быть, это будет Великобритания или Саудовская Аравия».
Напомним, Лапин считает, что у Джошуа не будет шансов в реванше с Усиком.