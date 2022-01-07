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02:30 Бруклин Нетс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Юта Джаз -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
22:30 Лос-Анджелес Клипперс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован

«Возможно, очень скоро мы узнаем кое-что интересное». Менеджер Усика – о потенциальном поединке подопечного с Фьюри

Сергей Лапин рассказал о бое за звание абсолютного чемпиона супертяжелого веса
Бокс Профессиональный бокс
08:41
«Возможно, очень скоро мы узнаем кое-что интересное». Менеджер Усика – о потенциальном поединке подопечного с Фьюри
Александр Усик / фото - Getty Images

Сергей Лапин, менеджер чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0 13 КО), в интервью порталу MyBettingSites рассказал о потенциальном поединке своего подопечного с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) за звание абсолютного чемпиона хэвивейта.

«В ближайшем будущем мы узнаем дату реванша Александра Усика с Энтони Джошуа. Но, возможно, мы выясним кое-что интересное…. Почему не предположить такой вариант, как бой Фьюри – Усик? Это было бы очень интересное для фанатов бокса, историческое событие. Если вы помните, год назад болельщики ждали боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, но буквально в один момент все изменилось. Думаю, на данном этапе все возможно, все постоянно меняется.

Битва за абсолютное чемпионство в хэвивейте – это очень крутое событие, которого не было больше 20 лет. Если поединок между моим бойцом Усиком и Тайсоном Фьюри состоится, то это будет противостояние двух парней с высоким боксерским IQ. Мне кажется, что этот бой будет словно шахматная партия. Победа окажется у руках того, кто выполнит свою задачу максимально продуктивно.

Сейчас нет никакой информации об этом поединке, но недавно я заметил, что о нем много говорят. Возможно, очень скоро мы узнаем кое-что интересное. Может быть, это будет Великобритания или Саудовская Аравия».

Напомним, Лапин считает, что у Джошуа не будет шансов в реванше с Усиком.

Михаил Рыбак
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Теги

Александр Усик - Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Сергей Лапин

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