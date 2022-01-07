«Возможно, очень скоро мы узнаем кое-что интересное». Менеджер Усика – о потенциальном поединке подопечного с Фьюри

Александр Усик / фото - Getty Images

Сергей Лапин, менеджер чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0 13 КО), в интервью порталу MyBettingSites рассказал о потенциальном поединке своего подопечного с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) за звание абсолютного чемпиона хэвивейта.

Битва за абсолютное чемпионство в хэвивейте – это очень крутое событие, которого не было больше 20 лет. Если поединок между моим бойцом Усиком и Тайсоном Фьюри состоится, то это будет противостояние двух парней с высоким боксерским IQ. Мне кажется, что этот бой будет словно шахматная партия. Победа окажется у руках того, кто выполнит свою задачу максимально продуктивно.

Сейчас нет никакой информации об этом поединке, но недавно я заметил, что о нем много говорят. Возможно, очень скоро мы узнаем кое-что интересное. Может быть, это будет Великобритания или Саудовская Аравия».