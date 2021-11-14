Возможный соперник Деревянченко: «Мне необходима победа над чемпионом или по-настоящему известным бойцом»

Хайме Мунгия хочет заслужить всеобщее признание

Фото: Boxing Scene

Бывший чемпион мира в первом среднем весе Хайме Мунгия (38-0, 30 KO) после победы над Габриэлем Росадо (26-14-1, 15 KO) заявил, что ему нужно подраться с действительно топовым соперником, чтобы заслужить признание боксерской общественности. Слова 24-летнего мексиканца приводит boxingscene.com:

«Знаю, люди ждут, когда я брошу вызов чемпиону в среднем весе. И поэтому я не расстраиваюсь из-за того, что меня пока не рассматривают как одного из лучших. Очевидно, мне необходима победа над чемпионом или по-настоящему известным бойцом, чтобы заслужить всеобщее признание. И я сделаю это. Мне хорошо в этом дивизионе, и я понимаю, что готов к лучшим».

Ранее Мунгия выразил заинтересованность в поединке против украинца Сергей Деревянченко, с которым он ранее должнен был оспаривать звание официального претендента на пояс WBC в среднем весе, однако отказался от боя в пользу поединка с Росадо.