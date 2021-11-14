Возможный соперник Деревянченко: «Мне необходима победа над чемпионом или по-настоящему известным бойцом»

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16:00 Хорватия - Россия 1:0 Запланирован
16:00 Мальта - Словакия 0:6 Запланирован
16:00 Словения - Кипр 2:1 Окончен
19:00 Армения - Германия 1:4 Окончен
19:00 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Запланирован
19:00 Македония - Исландия 3:1 Окончен
21:45 Люксембург - Ирландия -:- Запланирован
21:45 Португалия - Сербия -:- Запланирован
21:45 Греция - Косово -:- Запланирован
21:45 Испания - Швеция -:- Запланирован
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02:00 Баффало Сэйбрс - Торонто Мейпл Лифс 4:5 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Нью-Йорк Рейнджерс 3:5 Окончен
02:00 Детройт Ред Уингс - Монреаль Канадиенс 3:2 Окончен
02:00 Оттава Сенаторс - Питтсбург Пингвинс 6:3 Окончен
02:00 Виннипег Джетс - Лос-Анджелес Кингс 3:2 Окончен
02:30 Каролина Харрикейнс - Сент-Луис Блюз 3:2 Окончен
03:00 Даллас Старз - Филадельфия Флайерс 5:2 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Аризона Койотис 4:1 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Сан-Хосе Шаркс 6:2 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Миннесота Уайлд 2:4 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Ванкувер Кэнакс 7:4 Окончен
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02:00 Индиана Пэйсерс - Филадельфия Севенти Сиксерс 118:113 Окончен
02:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Мемфис Гриззлис 112:101 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Вашингтон Уизардз 92:104 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Детройт Пистонс 121:127 Окончен
03:00 Кливленд Кавальерс - Бостон Селтикс 91:89 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Миннесота Тимбервулвс 129:102 Окончен
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02:00 Детройт Пистонс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
03:00 Даллас Маверикс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
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Возможный соперник Деревянченко: «Мне необходима победа над чемпионом или по-настоящему известным бойцом»

Хайме Мунгия хочет заслужить всеобщее признание
Бокс Профессиональный бокс
14 ноября 22:50
Возможный соперник Деревянченко: «Мне необходима победа над чемпионом или по-настоящему известным бойцом»
Фото: Boxing Scene

Бывший чемпион мира в первом среднем весе Хайме Мунгия (38-0, 30 KO) после победы над Габриэлем Росадо (26-14-1, 15 KO) заявил, что ему нужно подраться с действительно топовым соперником, чтобы заслужить признание боксерской общественности. Слова 24-летнего мексиканца приводит boxingscene.com:

«Знаю, люди ждут, когда я брошу вызов чемпиону в среднем весе. И поэтому я не расстраиваюсь из-за того, что меня пока не рассматривают как одного из лучших.

Очевидно, мне необходима победа над чемпионом или по-настоящему известным бойцом, чтобы заслужить всеобщее признание. И я сделаю это. Мне хорошо в этом дивизионе, и я понимаю, что готов к лучшим».


Ранее Мунгия выразил заинтересованность в поединке против украинца Сергей Деревянченко, с которым он ранее должнен был оспаривать звание официального претендента на пояс WBC в среднем весе, однако отказался от боя в пользу поединка с Росадо.

Что касается украинца, то он следующий бой проведет 5декабря.
Сергей Остапенко
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Хайме Мунгия Сергей Деревянченко

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