Камбосос заявил, что Ломаченко – самый желанный соперник для него
Возвращение короля. Эпичное промо боя Ломаченко – Комми
12 декабря экс-чемпионы легкого веса сойдутся в ринге
10:37
Василий Ломаченко / Фото: ESPN
В середине декабря экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) проведет поединок с Ричардом Комми.
Промоутерская организация Top Rank подготовила яркий промо-ролик к предстоящему бою двух бывших обладателей титула в легком весе:
Осталась одна неделя. Бой легкого веса, ставки в котором высоки.
Напомним, что промоутер украинца пытается организовать Ломе бой с абсолютным чемпионом.