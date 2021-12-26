Возвращение «Крашера»! Известно когда и где Ковалев проведет свой следующий бой

Имя потенциального соперника пока неизвестно

Сергей Ковалев / фото - Getty Images

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) готовится к возвращению в большой бокс.

По информации источника, 38 летний боксер поднимется в первый тяжелый вес и может провести свой первый бой в новом дивизионе уже в феврале в России. Имя потенциального соперника пока не сообщается.

«Крашер» не выходил на ринг с ноября 2019 года. В своем последнем поединке в профи Ковалев проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде звездному мексиканцу Саулю Альваресу (57-1-2, 39 КО), потеряв чемпионский титул WBO.

Напомним, эксперты назвали самых опасных соперников для Канело.