Ковалев угрожает избить Сауля Альвареса
Возвращение «Крашера»! Известно когда и где Ковалев проведет свой следующий бой
Имя потенциального соперника пока неизвестно
07:55
Сергей Ковалев / фото - Getty Images
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) готовится к возвращению в большой бокс.
По информации источника, 38 летний боксер поднимется в первый тяжелый вес и может провести свой первый бой в новом дивизионе уже в феврале в России. Имя потенциального соперника пока не сообщается.
«Крашер» не выходил на ринг с ноября 2019 года. В своем последнем поединке в профи Ковалев проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде звездному мексиканцу Саулю Альваресу (57-1-2, 39 КО), потеряв чемпионский титул WBO.
Напомним, эксперты назвали самых опасных соперников для Канело.