Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция

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Серхио Мартинес / Фото: Eurosport

25 сентября в Испании свой третий бой после возвращения проведет легендарный 46-летний экс-чемпион мира в среднем весе аргентинец Серхио Мартинес (53-3-2, 30 KO). Соперником ветерана станет малоизвестный Брайан Роуз (32-6-1, 8 KO).



После завершения легендарной карьеры в 2014-м году Мартинес решил вернуться в 2020-м, и предстоящий бой станет для него уже третьим после перерыва.

Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в этой новости. Примерное начало боя – 22:00.