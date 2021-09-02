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Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
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2 сентября 16:59
Серхио Мартинес / Фото: Eurosport
25 сентября в Испании свой третий бой после возвращения проведет легендарный 46-летний экс-чемпион мира в среднем весе аргентинец Серхио Мартинес (53-3-2, 30 KO). Соперником ветерана станет малоизвестный Брайан Роуз (32-6-1, 8 KO).
После завершения легендарной карьеры в 2014-м году Мартинес решил вернуться в 2020-м, и предстоящий бой станет для него уже третьим после перерыва.
Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в этой новости. Примерное начало боя – 22:00.
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