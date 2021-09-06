Возвращение в ринг Холифилда состоится 11 сентября

Ветеран подерется против экс-чемпиона UFC

Эвандер Холифилд / фото - The24

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд вернется в ринг 11 сентября в Голивуде, Флорида.

Американец заменит своего соотечественника Оскара Де Ла Хойю в бою против бывшего чемпиона UFC Витора Белфорта. Об этом сообщил Boxing Scene.

Поединок будет состоять из 8 раундов, которые будут длиться по 2 минуты.

Экс-чемпион мира в 6 дивизионах Де Ла Хойя заболел коронавирусом.