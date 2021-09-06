Бетербиев: «Усик и Холифилд – это 2 разные вещи»
Возвращение в ринг Холифилда состоится 11 сентября
Ветеран подерется против экс-чемпиона UFC
17:12
Эвандер Холифилд / фото - The24
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд вернется в ринг 11 сентября в Голивуде, Флорида.
Американец заменит своего соотечественника Оскара Де Ла Хойю в бою против бывшего чемпиона UFC Витора Белфорта. Об этом сообщил Boxing Scene.
Поединок будет состоять из 8 раундов, которые будут длиться по 2 минуты.
Экс-чемпион мира в 6 дивизионах Де Ла Хойя заболел коронавирусом.
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