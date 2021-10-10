Впечатленный Уорд оценил шансы Усика против Фьюри

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Бывший чемпион мира Андре Уорд поделился мнением о теоретическом бое чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) против обладателя титулов WBA, WBO, IBF Александра Усика (19-0, 13 КО):

Энтони Джошуа должен подраться с Усиком в реванше. Я считаю, что Фьюри нужно встретиться с победителем, кто бы им ни оказался. Пусть Тайсон попытается завоевать еще один титул, и если он достигнет успеха, то ему больше нечего будет доказывать».