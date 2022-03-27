Впечатляет. Беринчик продемонстрировал свой арсенал оружия
Украинский боксер защищает Киев от армии рф
10:04
Денис Беринчик
С началом войны непобежденный украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 9 КО) вступил в ряды территориальной обороны и защищает свой родной район Киева, а недавно в своих соцсетях боксер продемонстрировал насколько серьезно он подошел к этому вопросу:
Ранее XSPORT.ua опубликовал информацию о том, что орки оккупировали дом чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Александра Усика (19-0, 13 КО) в Ворзеле.
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