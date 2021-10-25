Впечатляющий следующий соперник Ломаченко. Заслужил бой за пояс, заставив оппонента распластаться на канвасе

Это был первый бой Ричарда Комми с новым тренером

Алехандро Луна на полу / Фото - Showtime

Возвращение Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) в ринг становится все ближе и ближе. После поражения от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) украинец успел деклассировать Масайоши Накатани (192, 13 КО), а теперь готовится к другому бывшему сопернику американца, к мощно бьющему Ричарду Комми (30-3, 27 КО).

По боксерским навыкам Ломаченко, очевидно, превосходит своего следующего соперника. Но 11 декабря на Madison Square Garden ему придется нейтрализовать крепкий удар оппонента. Комми красочно нокаутировал Ису Чаниева в титульном поединке, красиво защитил пояс от Рэя Бельтрана, ярко вернулся после поражения от Лопеса.

У ганского боксера 90% побед нокаутом. Даже в свой день рождения Ричард не пощадил соперника. В 2018 году он боксировал 10 марта, в день, когда ему исполнялся 31 год. И сделал для себя приятный подарок – завоевал статус обязательного претендента на пояс IBF.

Тогда Комми боксировал в андеркарде встречи. Его соперником был непобежденный на тот момент(22-0, 15 КО), у которого за плечами были 22 победы. Казалось, американцу подобрали хорошего соперника, чтобы в бою с таким оппонентом было не стыдно получить титульный шанс. Но у Ричарда были свои планы – он жаждал получить реванш с Истером, ведь именно он тогда держал у себя пояс IBF.

Этот бой стал для Комми первым под руководством Андре Розье и Гэри Старка. Помимо этого, в поединке против Луны в его углу был украинец Сергей Корчинский-младший. Очевидно, что смена команды сказалась на боксе Ричарда.

Он буквально смял своего соперника. После пяти раундов ганец вел на записках каждого из судей: 49-46, 49-46, 48-47. Но Ричард помнил свой горький опыт поединков против Истера и Липенца. А поэтому шел за досрочной победой. И добыл ее в шестом раунде.

Два раза в течение боя Луна оказался на настиле из-за того, что Ричард попросту отталкивал его от себя. Но в шестой трехминутке Комми взорвался комбинацией ударов и сначала отправил соперника в нокдаун, а спустя некоторое время и добил оппонента – дважды мощно попал правым боковым.

Алехандро буквально распластался на канвасе – лежал и пытался отойти от полученного урона. Рефери, естественно, принял решение остановить бой.

После завершения поединка ему спели Happy Birthday. Ричард мило улыбался, благодарил за поддержку, а затем решил доказать, что даже не успел устать во время боя – принялся отжиматься.

Так Комми завоевал статус обязательного претендента на титул IBF. Луна после этого поединка больше не боксировал, завершив карьеру.

Ричард провел один промежуточный бой, нокаутировав соперника во втором раунде. А вот взять реванш у Истера так и не получилось – он уступил Майки Гарсии, который потом решил сменить вес.

В итоге, ганец сошелся с Чаниевым за вакантный титул. Что из этого получилось вы уже знаете. Комми завоевал пояс, защитил его, уступил Лопесу и теперь пытается получить еще один титульный шанс. Для этого ему нужно пройти проверку Ломаченко. А это то еще испытание. Здесь исключительно мощью не возьмешь.