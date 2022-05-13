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Впервые после Майка Тайсона. Усик стал первым супертяжем в 21 веке, который возглавил P4P от The Ring

Еще кто-то будет говорить, что мелковат для хэвивейта?
Бокс Профессиональный бокс
09:05
Впервые после Майка Тайсона. Усик стал первым супертяжем в 21 веке, который возглавил P4P от The Ring
Фото: Matchroom

Менеджер обладатель титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) Эгис Климас в своем Instagram опубликовал занимательную статистику о рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории от The RIng:

Усик стал первым супертяжем-лидером рейтинга P4P от The Ring после Майка Тайсона за более чем 30 лет (33, если быть точнее – XSPORT).

Напомним, что Усик находится на первой строчке в аналогичном рейтинг-листе от DAZN.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Усик Майк Тайсон

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