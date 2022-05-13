Усик вперше в кар’єрі очолив рейтинг найкращих боксерів світу за версією The Ring
Впервые после Майка Тайсона. Усик стал первым супертяжем в 21 веке, который возглавил P4P от The Ring
Еще кто-то будет говорить, что мелковат для хэвивейта?
09:05
Фото: Matchroom
Менеджер обладатель титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика
(19-0, 13 KO) Эгис Климас в своем Instagram опубликовал занимательную статистику о рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории от The RIng:
Усик стал первым супертяжем-лидером рейтинга P4P от The Ring после Майка Тайсона за более чем 30 лет (33, если быть точнее – XSPORT).
Напомним, что Усик находится на первой строчке в аналогичном рейтинг-листе от DAZN.
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