Вполне реально. Сен-Пьер назвал условие выхода в ринг

Жорж Сен-Пьер / фото - СЭ

Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер может провести боксерский поединок против экс-чемпиона мира по боксу в 6 весовых категориях Оскара Де Ла Хойя. Канадец готов разделить ринг с ветераном в случае его победы над Витором Белфортом. Бой состоится уже 11 сентября. Слова Сен-Пьера приводит Boxing Scene.

Мой контракт с UFC действует еще год или два. Но я не собираюсь уходить в никуда. Если эта идея все еще будет интересовать меня, когда мне будет 41 или 42, может, я вернусь к этому».