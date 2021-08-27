Сен-Пьер: «В 10 боях с Хабибом будет 10 разных исходов»
Вполне реально. Сен-Пьер назвал условие выхода в ринг
Канадец готов подраться против Оскара Де Ла Хойи
16:25
Жорж Сен-Пьер / фото - СЭ
Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер может провести боксерский поединок против экс-чемпиона мира по боксу в 6 весовых категориях Оскара Де Ла Хойя. Канадец готов разделить ринг с ветераном в случае его победы над Витором Белфортом. Бой состоится уже 11 сентября. Слова Сен-Пьера приводит Boxing Scene.
«Я болею за Витора Белфорта. Он мой друг. Но, если что-то случится и Оскар победит, я открыт к бою с ним. Посмотрим.
Мой контракт с UFC действует еще год или два. Но я не собираюсь уходить в никуда. Если эта идея все еще будет интересовать меня, когда мне будет 41 или 42, может, я вернусь к этому».
Мексиканский ветеран ранее раскрыл причину своего камбэка.
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