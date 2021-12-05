Врач, который осматривал Лопеса: «Он мог умереть в бою против Камбососа»
Врач-отоларинголог Линда Даль, которая осматривала бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО), сообщила, что американец был на волосок от смерти в бою против Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО). Слова Даль приводить ESPN:
«Безусловно, он мог умереть. Я даже не могу объяснить вам, как он дышал. Это словно привязать к груди человека 135-килограммовые гири. Будто его шея и грудь находились в тисках – вот так он дрался.
Воздух окружал его грудную клетку, сердце и шею - места, где его быть не должно. Если бы Лопеса определенным образом и в определенном месте ударили в шею или грудь, то у него мог бы развиться пневмоторакс (коллапс легкого). Он бы тут же упал без сознания, не смог бы дышать и нуждался бы в дренажной трубке».
После боя Лопес сделал несколько неоднозначных заявлений.
Обидчик Теофимо – Камбосос готов предоставить реванш американцу, но тот уже принял твердое решение сменить весовую категорию.
Комментарии 0