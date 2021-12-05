Врач, который осматривал Лопеса: «Он мог умереть в бою против Камбососа»

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Врач-отоларинголог Линда Даль, которая осматривала бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО), сообщила, что американец был на волосок от смерти в бою против Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО). Слова Даль приводить ESPN:

Воздух окружал его грудную клетку, сердце и шею - места, где его быть не должно. Если бы Лопеса определенным образом и в определенном месте ударили в шею или грудь, то у него мог бы развиться пневмоторакс (коллапс легкого). Он бы тут же упал без сознания, не смог бы дышать и нуждался бы в дренажной трубке».