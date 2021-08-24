Временный чемпион мира: «Я – биологический отец Хэйни»

Роландо Ромеро / фото - NY Fights

Боксер легкой весовой категории Роландо Ромеро (14-0, 12 КО), которому принадлежит временный титул чемпиона мира по версии WBA, высказался о Дэвине Хэйни (26-0, 15 КО). Американец, подогревая интерес к их бою против соотечественника, странно высказался о семье соперника. Слова Роландо приводит портал FightHype.com.

Я — биологический отец Девина. Он не взял мою фамилию по другим причинам.

Из того, что я слышал, они не хотят этого боя. Они запрашивают слишком много грeбаных бабок. Больше грeбаных денег, чем он стоит, потому что они даже не заполняют арену. Грeбаная звезда здесь — это я. Тот, кто приведет людей, зрелищный боец — это я. Или я неправ? Не надо отвечать, но мы знаем, как обстоят дела».