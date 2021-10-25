Диллиан Уайт: «Джошуа просто вручил свои титулы Усику»
Временный чемпион WBC: «Фьюри дрался только с Уайлдером и Кличко – он не величайший»
Уайт не видит Тайсона в компании легендарных супертяжей
16:31
Тайсон Фьюри / Фото: Top Rank
Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) заявил, что обладатель титула организации Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) недостоен называться величайшим боксером в хэвивейте:
С кем дрался Фьюри? С Деонтеем Уайлдером и Владимиром Кличко. Он не может называть себя величайшим. Хорошо, возможно, сейчас Тайсон – лучший супертяжеловес своего времени, потому что он не проигрывал, но ему еще нужно победить всех, кого ставят напротив него. Он не один из величайших бойцов. Фьюри не достиг и половины того, чего добилась Леннокс Льюис, Мохаммед Али, Джо Фрейзер, Джордж Форман – все эти парни.
Я хочу драться с лучшими бойцами в мире, и в данный момент таким является Тайсон Фьюри. Он непобежденный чемпион мира в супертяжелом весе. Это единственный боксер, который завоевал все титулы.
Напомним, что Уайт из-за травмы не подерется с Отто Валлином (22-1, 14 KO) 31 октября и сразу надеется на титульный бой с «Цыганским королем».
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