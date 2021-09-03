Временный чемпион WBC Уайт следующий бой должен провести с бывшим соперником Виталия Кличко

Уайт в поединке с Поветкиным / Фото: Matchroom Boxing

Промоутер временного чемпиона WBC в супертяжелом весе Диллиана Уайта (28-2, 19 KO) Эдди Хирн сообщил, кто является вероятным соперником британца на предстоящий поединок, который запланирован на 30 октября в Лондоне, Великобритания:



Мне нравится этот бой, поскольку Арреола каждый раз закатывает войну, когда выходит на ринг, и у него недавно был отличный поединок с Энди Руисом, тогда как Диллиан Уайт желает драться с Энди Руисом. И схватка с Арреолой станет для Уайта хорошим заявлением по этому поводу. Мы делаем еще один грандиозный ивент на арене O2, завтра будет пресс-конференция, на который мы сообщим кое-какие интересные новости. Диллиан Уайт возвращается, чтобы устроить очередную войну на О2, которую мы обычно видим в его исполнении.

Не думаю, что он когда-либо был доволен, ведь мы все чувствуем, что не получили должного от WBC. Но это ведь, словно заевшая пластинка, не так ли? Она будет играть себе на заднем фоне, тогда как он должен делать то, что делает – дерется, развлекает людей, получает удовольствие и продолжает обогащать свое резюме. Ведь такие бои, как с Арреолой, которые имеют большой вес в Америке, будут убеждать людей, что он заслуживает поединка за титул чемпиона мира.