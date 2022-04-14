Реванш Усик – Джошуа перенесут из-за британца
«Все буде Україна!». Усик відмовився від мови загарбників в своїх соцмережах
Чемпіон хевівейту готується до реваншу з Джошуа
14 апреля 16:30
Фото: Getty Images
Володар титулів WBO/WBA/IBF Олександр Усик (19-0, 13 KO) в
ОАЕ готується до реваншу з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO).
Після поста про початок підготовки до поєдинку Усик відмовився від російської мови в своїх соцмережах. Надалі у чемпіона в Instagram всі дописи були українською або англійською мовами:
Все буде Україна!
Нагадаємо, що промоутер Джошуа розповів, що Усик проти другого бою з Ентоні в Великобританії через гроші.
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