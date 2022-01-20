Все еще существует вероятность, что следующим соперником Усика станет Фьюри

Украинец держит все варианты открытыми

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Александр Красюк, промоутер чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), сообщил, что следующим соперником украинца все еще может стать обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО), информирует Sky Sports.

В команде Усика нет четкого понимания, с кем подерется украинец, поэтому они держат все варианты открытыми. А таковых два: реванш с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) или объединительный поединок против Фьюри.

Ранее Эдди Хирн подтвердил, что Джошуа и Диллиан Уайт (обязательный претендент на пояс Фьюри) готовы отойти в сторону и позволить состояться бою Усик – Фьюри. При этом Боб Арум не верит в такой вариант развития событий.

В общем, ситуация действительно запутанная. Возможно, что-то прояснится в пятницу, 21 января, когда состоятся промоутерские торги по поединку Фьюри – Уайт.