Черкашин одержал быструю победу над Бонелли
Все еще в Польше. Украинский боксер показал, как отдыхает в горах
Черкашин планирует развивать свою карьеру в США
19:05
Федор Черкашин / фото - Przglad Sportowy
Украинский проспект среднего веса Федор Черкашин (18-0, 12 КО) поделился в своем Инстаграм-аккаунте новым фото.
Боксер продолжает тренироваться в Польше, хотя и заявлял о том, что планирует перебираться в США.
Ранее уроженец Харькова заверил, что не собирается отказываться от украинского гражданства.
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