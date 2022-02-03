Все еще в Польше. Украинский боксер показал, как отдыхает в горах

Черкашин планирует развивать свою карьеру в США

Федор Черкашин / фото - Przglad Sportowy

Украинский проспект среднего веса Федор Черкашин (18-0, 12 КО) поделился в своем Инстаграм-аккаунте новым фото.

Боксер продолжает тренироваться в Польше, хотя и заявлял о том, что планирует перебираться в США.

Ранее уроженец Харькова заверил, что не собирается отказываться от украинского гражданства.