Все топовые боксерские организации отрезали россию из-за нападения на Украину

Усик действующий чемпион по версиям WBO/WBA/IBF / Фото: Facebook

WBO, WBC, IBF и WBA выступили с заявлением по поводу военного вторжения россии на территорию Украины:

Мир требует прекращения огня и наши организации решили не санкционировать чемпионаты по боксу в россии. Подобно тому, как эта война положила конец боксу в Украине, наши организации не будут санкционировать бои в россии, пока ситуация не изменится. Пусть Бог благословит всех и даст мир нашей планете.