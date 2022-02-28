Русский футбол – иди нах*й. UEFA и FIFA официально исключили все российские команды со всех турниров
Все топовые боксерские организации отрезали россию из-за нападения на Украину
WBC, WBO, WBA и IBF не будут признавать бои и турниры на территории рф
20:24
Усик действующий чемпион по версиям WBO/WBA/IBF / Фото: Facebook
WBO, WBC, IBF и WBA выступили с заявлением по поводу военного вторжения россии на территорию Украины:
Четыре организации в боксерском мире объединяются, чтобы выразить свою позицию в связи с вторжением российских войск на территорию Украины.
Мир требует прекращения огня и наши организации решили не санкционировать чемпионаты по боксу в россии. Подобно тому, как эта война положила конец боксу в Украине, наши организации не будут санкционировать бои в россии, пока ситуация не изменится. Пусть Бог благословит всех и даст мир нашей планете.
Русский футбол – иди на х*й. UEFA и FIFA исключили российские команды из всех турниров.