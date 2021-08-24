Шелестюк – Беленюку: «Держись, чемпион. Дебилов и уродов хватает во всем мире»
Всегда с сине-желтым флагом! Шелетюк поздравил Украину с 30-летием
Тарас является одним из тех, кто внес медальный вклад в олимпийскую историю государства
13:20
Тарас Шелестюк / Фото: Инстаграм
Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 в Лондоне и успешный профессиональный боксер Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) поздравил Украину с 30-летием независимости.
«С Днем независимости. 30 лет!»
Напомним, ранее Шелестюк заявил, что его соглашение с промоутером расторгнуто, и теперь он готов вернуться в большой бокс.