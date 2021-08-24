Всегда с сине-желтым флагом! Шелетюк поздравил Украину с 30-летием

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 11
Сейчас 0
Сегодня 10
Завтра 4
Футбол (8 событий из 9) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Вест Хэм - Лестер 4:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Кальяри - Специя 2:2 Окончен
21:45 Сампдория - Милан 0:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Хетафе - Севилья 0:1 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Кремень - Нива Т 1:2 Окончен
17:30 Подолье - Полесье 1:0 Окончен
17:30 Альянс - Авангард 1:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 ФК Львов - Ингулец 1:2 Окончен
Теннис (3 события из 43) показать все
ATP 2021 (Winston-Salem, USA)
Календарь Таблица
02:00 Ник Киргиос - Энди Маррей -:- Отменен
03:15 Маркос Жирон - Факундо Баньис 2:0 Окончен
04:10 Артур Риндеркнеч - Симон Жиль 0:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ференцварош - Янг Бойз -:- Запланирован
22:00 ПСВ - Бенфика -:- Запланирован
22:00 Лудогорец - Мальме -:- Запланирован
Теннис (7 событий из 172) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
19:15 Тобиас Камке - Илья Марченко -:- Запланирован
23:05 Zane Khan - Сергей Стаховский -:- Запланирован
WTA 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
18:00 Кристина Буча - Катерина Козлова -:- Запланирован
18:00 Мариам Болквадзе - Daria Snigur -:- Запланирован
19:20 Эллен Перес - Леся Цуренко -:- Запланирован
20:40 Урсула Радванска - Katarina Zavatska -:- Запланирован
WTA 2021 (Chicago, USA)
Календарь Таблица
19:00 Марта Костюк - Кайя Канепи -:- Запланирован
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Брондбю - Ред Булл Зальцбург -:- Запланирован
22:00 Шахтер - Монако -:- Запланирован
22:00 Динамо Загреб - Шериф -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 12) показать все
WTA 2021 (Chicago, USA)
Календарь Таблица
01:00 Элина Свитолина - Фиона Ферро -:- Запланирован

Всегда с сине-желтым флагом! Шелетюк поздравил Украину с 30-летием

Тарас является одним из тех, кто внес медальный вклад в олимпийскую историю государства

Бокс Профессиональный бокс
13:20
Всегда с сине-желтым флагом! Шелетюк поздравил Украину с 30-летием
Тарас Шелестюк / Фото: Инстаграм

Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 в Лондоне и успешный профессиональный боксер Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) поздравил Украину с 30-летием независимости.

«С Днем независимости. 30 лет!»


Напомним, ранее Шелестюк заявил, что его соглашение с промоутером расторгнуто, и теперь он готов вернуться в большой бокс.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Тарас Шелестюк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Шелестюк – Беленюку: «Держись, чемпион. Дебилов и уродов хватает во всем мире»
Шелестюк – Беленюку: «Держись, чемпион. Дебилов и уродов хватает во всем мире»
Бокс Аматорский бокс
14 августа 07:16
2
Шелестюк: «Если бой с Джошуа пройдет 12 раундов, то Усику не стоит рассчитывать на победу по очкам»
Шелестюк: «Если бой с Джошуа пройдет 12 раундов, то Усику не стоит рассчитывать на победу по очкам»
Бокс Профессиональный бокс
4 августа 10:00
Шелестюк: «С Джошуа у Усика выйдет более простой поединок, нежели с Фьюри и Уайлдером»
Шелестюк: «С Джошуа у Усика выйдет более простой поединок, нежели с Фьюри и Уайлдером»
Бокс Профессиональный бокс
3 августа 13:00
Шелестюк оценил шансы Усика в бою с Джошуа
Шелестюк оценил шансы Усика в бою с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
3 августа 11:30

Новости: Бокс

Джошуа за месяц до поединка уже ждет Усика на месте мегафайта
Джошуа за месяц до поединка уже ждет Усика на месте мегафайта
Профессиональный бокс
14:10
Роуч волнуется за Пакьяо после поражения Угасу
Роуч волнуется за Пакьяо после поражения Угасу
Профессиональный бокс
13:55
Чемпион в полулегком весе Малиновский поднялся в рейтинге WBO
Чемпион в полулегком весе Малиновский поднялся в рейтинге WBO
Профессиональный бокс
13:45
Богачук вернется на ринг поединком с малоизвестным американцем
Богачук вернется на ринг поединком с малоизвестным американцем
Профессиональный бокс
13:23
Всегда с сине-желтым флагом! Шелетюк поздравил Украину с 30-летием
Всегда с сине-желтым флагом! Шелетюк поздравил Украину с 30-летием
Профессиональный бокс
13:20
Джошуа: «Мы заполучили очень хороших спарринг-партнеров»
Джошуа: «Мы заполучили очень хороших спарринг-партнеров»
Профессиональный бокс
13:15
Плант: «Готов пойти на все, чтобы именно мою руку подняли вверх в бою с Канело»
Плант: «Готов пойти на все, чтобы именно мою руку подняли вверх в бою с Канело»
Профессиональный бокс
12:59
Боится? Хэйни запросил огромный гонорар за бой с непобежденным проспектом
Боится? Хэйни запросил огромный гонорар за бой с непобежденным проспектом
Профессиональный бокс
12:57
Редкач поздравил с Днем Независимости Украины, но не обошелся без критики за «позорный» лозунг
Редкач поздравил с Днем Независимости Украины, но не обошелся без критики за «позорный» лозунг
Профессиональный бокс
12:47
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
7
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
51
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
6
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Тема дня
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:30
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 19:35
29
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:47
Все новости