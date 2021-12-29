Сиренко: «Не понимаю, как Канело будет бить такого же супертяжа, как Виталий Кличко»
«Всегда смотрите в завтрашний день». Виталий Кличко с самоиронией отреагировал на ляп в новогоднем поздравлении
Мэр Киева не смог решить, наступает 2222 или 2220 год
13:53
Виталий Кличко/ Фото: Facebook
«Вечный» чемпион WBC в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко в своем Instagram отреагировал на свою ошибку в новогоднем поздравлении:
Всегда смотрите в завтрашний день! И в год тоже
Видео единственного поражения нокаутом в карьере Кличко.