Третий украинец покинул ЧМ по боксу уже после первого раунда
Всего одна победа за три дня. Очередной боксер сборной Украины покинул чемпионат мира
Андрей Ефимович уступил представителю России
20:01
Андрей Ефимович (весовая категория до 48 кг) не сумел пробиться во второй круг чемпионата мира по боксу, который проходит в Белграде, Сербия.
Украинский боксер проиграл представителю России Эдмонду Худояну. Во всех трех раундах Худоян был быстрее, точнее и техничней украинца. Как итог, судьи единогласно отдали победу россиянину – 30:27, 30:27, 30:27, 30:27.
Ефимович – четвертый украинский боксер, который не сумел преодолеть первый круг ЧМ. Пока что единственную победу Украине принес Юрий Захареев.
Напомним, прямую трансляцию чемпионата мира по боксу вы можете смотреть в эфире телеканалов XSPORT и XSPORT+.
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