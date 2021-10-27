Всего одна победа за три дня. Очередной боксер сборной Украины покинул чемпионат мира

Андрей Ефимович уступил представителю России

Андрей Ефимович (весовая категория до 48 кг) не сумел пробиться во второй круг чемпионата мира по боксу, который проходит в Белграде, Сербия.

Украинский боксер проиграл представителю России Эдмонду Худояну. Во всех трех раундах Худоян был быстрее, точнее и техничней украинца. Как итог, судьи единогласно отдали победу россиянину – 30:27, 30:27, 30:27, 30:27.

Ефимович – четвертый украинский боксер, который не сумел преодолеть первый круг ЧМ. Пока что единственную победу Украине принес Юрий Захареев.

Напомним, прямую трансляцию чемпионата мира по боксу вы можете смотреть в эфире телеканалов XSPORT и XSPORT+.