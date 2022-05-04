«Всі новини про війну в Україні я дізнаюся від друзів, які там лишилися». Усик посеред інтерв'ю переключився з української на російську

Чемпіон помітив, що у перекладача проблеми з солов’їною, і війшов в положення

Фото: Getty Images Володар титулів WBO/WBA/IBF Олександр Усик (19-0, 13 KO) під час інтерв’ю Youtube каналу Blockasset розпочав спілкування українською, але помітивши складності для перекладача програми, вирішив в подальшому спілкуватися російською мовою:

Продовжуються бойові дії. Ворог наступає, але наші бійці тримаються. Я вам хочу сказати більше, я трошки відключився від цього. В мене багато моїх друзів, і колеги попросили не читати новини. А те, що мені потрібно, я про це дізнаюся від друзів, які залишилися там. Той самий момент (на фоні можна почути, як українець в розмові з товаришем за кадром каже: «Она не понимает»): Нагадаємо, що Усик намагався відійти від російської у своїх соцмережах, але протримався недовго.

Олег Шумейко-младший