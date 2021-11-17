Вспоминаем один из самых шокирующих нокаутов в истории украинского бокса

В том бою наш боксер завоевал титул чемпиона мира по самый престижной версии

10 марта 2015 года украинский боксер первого полусреднего веса Виктор Постол провел бой против аргентинского нокаутера Лукаса Маттиссе.

На кону поединка стоял вакантный пояс чемпиона мира по самой престижной версии WBC. Постол был большим андердогом, но, к удивлению всех, сумел нокаутировать Маттиссе в десятом раунде.

Видео нокаута:

Это был большой апсет, который позволил Постолу завоевать пояс WBC.

Интересно узнать ваше мнение, является ли победа Виктора самой шокирующей в истории украинского бокса? Или вы можете вспомнить какой-то более впечатляющий успех украинского боксера, в которого до боя практически никто не верил?