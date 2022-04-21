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Вспомнил молодость! Майк Тайсон жестко избил пассажира в самолете

Легендарный боксер проучил неадекватного попутчика
Бокс
22:49
Вспомнил молодость! Майк Тайсон жестко избил пассажира в самолете
Майк Тайсон / Фото: theaustralian
Легендарный американский боксер Майк Тайсон стал участником неприятного инцидента в аэропорту Сан-Франциска. 55-летний Тайсон должен был вылететь во Флориду, но прибыть в место назначение боксеру не удалось. Виной стал неадекватный пассажир.

Позади Тайсона сел пьяный мужчина, который попросил Майка сделать совместное сэлфи. Боксер парню не отказал. Дальше пассажир стал провоцировать легендарного боксера, парень что-то шептал Майку на ухо. Просьбы успокоиться не подействовали, и Тайсон пустил в ход кулаки. Боксер до крови разбил лицо пассажиру.


По сообщению свидетелей, сразу после драки Майк вышел из самолета, отказавшись лететь этим рейсом. А пассажир вызвал полицию и написал заявление на легендарного боксера.

Майк Тайсон посоветовал Уайлдеру соперника
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Майк Тайсон

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