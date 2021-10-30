Второй украинец за день вышел в 1/8 финала чемпионата мира по боксу

Денис Песоцкий уверенно перебоксировал представителя Хорватии

В Белграде, Сербия, проходит чемпионат мира по боксу.

В весовой категории до 63,5 кг украинец Денис Песоцкий уверенно перебоксировал Комадина Матрека из Ховартии. Все судьи единогласно отдали победу 25-летнему украинцу – 28:29, 27:30, 26:30, 28:29, 27:30.

Песоцкий стал вторым представителем Украины, который сегодня, 30 октября, прошел в 1/8 финала. Ранее на турнире успешно стартовал Богдан Толмачев.

Чемпионат мира вы можете смотреть в прямом эфире у нас на сайте.