А это точно любители? Крутой нокаут, который случился на чемпионате мира по боксу
Второй украинец за день вышел в 1/8 финала чемпионата мира по боксу
Денис Песоцкий уверенно перебоксировал представителя Хорватии
30 октября 21:49
В Белграде, Сербия, проходит чемпионат мира по боксу.
В весовой категории до 63,5 кг украинец Денис Песоцкий уверенно перебоксировал Комадина Матрека из Ховартии. Все судьи единогласно отдали победу 25-летнему украинцу – 28:29, 27:30, 26:30, 28:29, 27:30.
Песоцкий стал вторым представителем Украины, который сегодня, 30 октября, прошел в 1/8 финала. Ранее на турнире успешно стартовал Богдан Толмачев.
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